Andrea Zelletta nella notte sbotta contro Alice Fabbrica e chiede di parlare con il suo avvocato (Di sabato 24 ottobre 2020) Andrea Zelletta anche dopo la puntata di ieri sera del GF Vip ha continuato a parlare delle accuse che gli ha rivolto Alice Fabbrica. La ragazza ha ribadito che l’ex tronista le avrebbe chiesto di uscire anche pochi mesi fa (mentre lui stava con Natalia Paragoni), il gieffino invece ha negato categoricamente. Durante la notte Zelletta ha detto di essere dispiaciuto per la sua famiglia e per Natalia ed ha chiesto a Tommaso Zorzi come può agire legalmente contro Alice. “Io sono dispiaciuto per Natalia. Lei ha il mio telefono tra le mani sempre. Prende l’iPhone quando vuole e non ci sono segreti tra me e lei. Ma è una roba schifosa, un’assurdità. Magari lei è a casa sua a guardare il ... Leggi su biccy (Di sabato 24 ottobre 2020)anche dopo la puntata di ieri sera del GF Vip ha continuato adelle accuse che gli ha rivolto. La ragazza ha ribadito che l’ex tronista le avrebbe chiesto di uscire anche pochi mesi fa (mentre lui stava con Natalia Paragoni), il gieffino invece ha negato categoricamente. Durante laha detto di essere dispiaciuto per la sua famiglia e per Natalia ed ha chiesto a Tommaso Zorzi come può agire legalmente. “Io sono dispiaciuto per Natalia. Lei ha il mio telefono tra le mani sempre. Prende l’iPhone quando vuole e non ci sono segreti tra me e lei. Ma è una roba schifosa, un’assurdità. Magari lei è a casa sua a guardare il ...

