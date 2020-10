Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 10:10 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato civile meno teso delle precedenti l’ultimo faccia a faccia tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre al presidente che assicura che la pandemia sta andando via negli Stati Uniti il vaccino in arrivo lo sfidante dem e ribatte che negli States la situazione peggio che non ropa Maiden respinge le accuse di corruzione contrattacca tu hai un conto in Cina e non è reso noto le dichiarazioni dei redditi terreni di scontro anche la sanità i rapporti con la Corea del Nord la separazione della famiglia dei bambini al confine col Messico oltre 47 milioni di americani Intanto hanno già votato e per i telespettatori americani €2 è stato vinto da by Dennis danno istantaneo della TNT dal 50% delle preferenze ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato civile meno teso delle precedenti l’ultimo faccia a faccia tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre al presidente che assicura che la pandemia sta andando via negli Stati Uniti il vaccino in arrivo lo sfidante dem e ribatte che negli States la situazione peggio che non ropa Maiden respinge le accuse di corruzione contrattacca tu hai un conto in Cina e non è reso noto le dichiarazioni dei redditi terreni di scontro anche la sanità i rapporti con la Corea del Nord la separazione della famiglia dei bambini al confine col Messico oltre 47 milioni di americani Intanto hanno già votato e per i telespettatori americani €2 è stato vinto da by Dennis danno istantaneo della TNT dal 50% delle preferenze ...

Corriere : A Novara 80 persone positive in una residenza per anziani - fanpage : Crisanti: 'Siamo a un punto di rottura' - sole24ore : Coprifuoco in Lombardia, torna il silenzio della primavera - tempostretto : Un nuovo articolo: (Via don Blasco. Espropriata la Rifotras, 'guerra' col Comune di Messina) è stato pubblicato su:… - CRToscana : RT @toscananotizie: #Coronavirus, i dati in #Toscana del #22ottobre ?? 1145 nuovi casi positivi (età media 46 anni) ?? 8 decessi ?? 11.49… -