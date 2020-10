Trieste Airport: dal 1 novembre collegamento Trieste – Trapani (Di venerdì 23 ottobre 2020) Domenica 1 novembre partirà il nuovo collegamento Trieste – Trapani operato sia nella stagione invernale che nella stagione estiva dalla compagnia aerea Tayaranjet con un Boeing B737. Il volo avrà due frequenze settimanali, il venerdì con partenza da Trieste alle 18:45 ed arrivo a Trapani alle 20:45 e la domenica con partenza da TRS alle ore 19:45 ed arrivo a TPSalle ore 21:45. Nell’ambito della continuità territoriale della Regione Sicilia, sono predefinite le tariffe per Residenti (Sicilia) e non Residenti, di seguito riportate: TARIFFE PREDEFINITE PER TRATTA IVA & TASSE ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Domenica 1partirà il nuovooperato sia nella stagione invernale che nella stagione estiva dalla compagnia aerea Tayaranjet con un Boeing B737. Il volo avrà due frequenze settimanali, il venerdì con partenza daalle 18:45 ed arrivo aalle 20:45 e la domenica con partenza da TRS alle ore 19:45 ed arrivo a TPSalle ore 21:45. Nell’ambito della continuità territoriale della Regione Sicilia, sono predefinite le tariffe per Residenti (Sicilia) e non Residenti, di seguito riportate: TARIFFE PREDEFINITE PER TRATTA IVA & TASSE ...

Aeroporto di Trieste: nuovo volo per Palermo da dicembre

"É strategico – ha aggiunto Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport – in questo particolare periodo per il traporto aereo, sviluppare il mercato domestico: questa nuova rotta ...

