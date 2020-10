Pallamano | la Jomi va a caccia del riscatto sul campo dell’Erice

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Impegno in trasferta per laSalerno. La formazione allenata da coach Laura Avram sarà di scena domani (24 ottobre) alle ore 20:30 al “Pala Cardella” per affrontare le padrone di casa dell’Ac Life Style Handball Erice nel match valevole quale sesta giornata della Serie A Beretta. Le salernitane dopo la sconfitta rimediata nello scorso turno di campionato contro Oderzo sono scivolate al 3° posto in classifica con otto punti all’attivo, capitan Napoletano e compagne sono quindi chiamate al prontoin terra siciliana. Dal canto suo, l’Ac Life Style Handball Erice ha sin qui collezionato sette punti (uno in meno delle salernitane) frutto di 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta nelle cinque gare sin qui disputate. Occhio tra le fila siciliane all’ex ...