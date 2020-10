Napoli (Confapi): ‘Contratti vanno innovati, adeguarli a momento storico’ (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Dobbiamo far sì che i nostri contratti siano sempre più a misura delle piccole e medie industrie, tenendo conto anche della pandemia. Serve l’incentivazione delle competenze, della formazione continua. Abbiamo bisogno di contratti innovativi, con un welfare attivo”. Lo ha detto intervenendo al Festival del lavoro 2020 il vice presidente di Confapi, Francesco Napoli. “Noi di Confapi -ha detto intervenendo alla manifestazione dei consulenti del lavoro- ci siamo mossi in questa direzione, stiamo inserendo nei contratti elementi che li rendono attuali”. E così facendo si potrebbe, secondo Napoli, frenare il rischio di un milione di posti di lavoro in meno nelle pmi nel 2020, lanciato da una ricerca dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Dobbiamo far sì che i nostri contratti siano sempre più a misura delle piccole e medie industrie, tenendo conto anche della pandemia. Serve l’incentivazione delle competenze, della formazione continua. Abbiamo bisogno di contrattivi, con un welfare attivo”. Lo ha detto intervenendo al Festival del lavoro 2020 il vice presidente di, Francesco. “Noi di-ha detto intervenendo alla manifestazione dei consulenti del lavoro- ci siamo mossi in questa direzione, stiamo inserendo nei contratti elementi che li rendono attuali”. E così facendo si potrebbe, secondo, frenare il rischio di un milione di posti di lavoro in meno nelle pmi nel 2020, lanciato da una ricerca dei ...

Abbiamo bisogno di contratti innovativi, con un welfare attivo". Lo ha detto intervenendo al Festival del lavoro 2020 il vice presidente di Confapi, Francesco Napoli. "Noi di Confapi -ha detto ...

Napoli, 21 Ottobre – «Il ricorso allo smart working è certamente una rimodulazione importante del lavoro, in questo momento di crisi sanitaria, ma non è l'unica alternativa esistente, soprattutto se p ...

