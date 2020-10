M5S: Casaleggio, '163 parlamentari non pagano più quote Rousseau' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “A detenere il ‘potere' nel MoVimento 5 Stelle sono gli iscritti e lo esercitano tramite Rousseau. Da quindici anni abbiamo adottato varie modalità di sostegno economico del sistema con modalità diverse per Rousseau. Solo negli ultimi due anni i parlamentari contribuiscono con 300 euro mensili. Alcuni oggi (163 parlamentari, dato di luglio non aggiornato) pensano sia opportuno condurre la loro battaglia politica interna al movimento smettendo di versare e sostenere il progetto. Abbiamo perciò limitato alcuni impegni e abbiamo disdetto il contratto d'affitto per una parte dell'ufficio di Milano per continuare a pagare gli stipendi ai nostri collaboratori”. Così il presidente dell'associazione Rousseau, Davide ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “A detenere il ‘potere' nel MoVimento 5 Stelle sono gli iscritti e lo esercitano tramite. Da quindici anni abbiamo adottato varie modalità di sostegno economico del sistema con modalità diverse per. Solo negli ultimi due anni icontribuiscono con 300 euro mensili. Alcuni oggi (163, dato di luglio non aggiornato) pensano sia opportuno condurre la loro battaglia politica interna al movimento smettendo di versare e sostenere il progetto. Abbiamo perciò limitato alcuni impegni e abbiamo disdetto il contratto d'affitto per una parte dell'ufficio di Milano per continuare a pagare gli stipendi ai nostri collaboratori”. Così il presidente dell'associazione, Davide ...

wireditalia : Fabio Pietrosanti, iscritto al M5s da due anni, si è visto recapitare la decisione dei probiviri per aver partecipa… - fleinaudi : #BuonaPagina 'L’illusione 'democratica' del metodo M5S' Sabino #Cassese @Corriere ??Alessandro Di Battista ha dich… - fattoquotidiano : L’ex capo - Parla ad Accordi&Disaccordi: “Pieno sostegno alla sindaca”. Poi sfida Casaleggio: “Mi fido di Davide, m… - TV7Benevento : M5S: Casaleggio, '163 parlamentari non pagano più quote Rousseau'... - TV7Benevento : M5S: Casaleggio, 'Rousseau? Partecipazione dal basso inscindibile'... -