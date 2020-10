Lockdown Campania, la gente scende in strada per protestare (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È in corso una protesta di una cinquantina di persone che ha bloccato con auto e moto gli ingressi autostradali dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno all’altezza di Portici. Il blocco, seguito dalla ‘suonata’ incessante di clacson, è scattata subito dopo la diretta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiesto al governo il Lockdown. Anche stasera sono previste alcune iniziative: una al centro di Napoli, zona piazza del Gesù, un flashmob al davanti all’università Orientale, e una davanti alla sede della regione Campania, in via Santa Lucia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È in corso una protesta di una cinquantina di persone che ha bloccato con auto e moto gli ingressi autoli dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno all’altezza di Portici. Il blocco, seguito dalla ‘suonata’ incessante di clacson, è scattata subito dopo la diretta del governatore della, Vincenzo De Luca, che ha chiesto al governo il. Anche stasera sono previste alcune iniziative: una al centro di Napoli, zona piazza del Gesù, un flashmob al davanti all’università Orientale, e una davanti alla sede della regione, in via Santa Lucia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

