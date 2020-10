Livorno, aggressione a carabinieri e vigili: indagati altri due minori (Di venerdì 23 ottobre 2020) altri due minori sono stati indagati nel quadro delle indagini per l'aggressione a polizia municipale e carabinieri avvenuta lo scorso 20 ottobre in piazza Attias, a Livorno, durante controlli sugli assembramenti Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020)duesono statinel quadro delle indagini per l'a polizia municipale eavvenuta lo scorso 20 ottobre in piazza Attias, a, durante controlli sugli assembramenti

