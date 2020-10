L’Agcom ha multato Google perché pubblicizza siti di scommesse e gioco d’azzardo (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Photo by Chesnot/Getty Images)Nuovi guai per Google anche in Italia. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha infatti multato la succursale del colosso tecnologico Google Ireland Limited per aver violato la normativa nazionale che vieta la pubblicità sul gioco d’azzardo e sulle scommesse con vincite in denaro, come stabilito nel decreto Dignità varato nel 2018. In particolare, la violazione è stata messa in atto attraverso il servizio Google Ads, che permette l’indicizzazione e la promozione di siti web attraverso il motore di ricerca del colosso di Mountain View. Tramite il suo servizio di indicizzazione e di posizionamento pubblicitario, Google avrebbe in sostanza diffuso link che ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Photo by Chesnot/Getty Images)Nuovi guai peranche in Italia. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha infattila succursale del colosso tecnologicoIreland Limited per aver violato la normativa nazionale che vieta la pubblicità suld’azzardo e sullecon vincite in denaro, come stabilito nel decreto Dignità varato nel 2018. In particolare, la violazione è stata messa in atto attraverso il servizioAds, che permette l’indicizzazione e la promozione diweb attraverso il motore di ricerca del colosso di Mountain View. Tramite il suo servizio di indicizzazione e di posizionamento pubblicitario,avrebbe in sostanza diffuso link che ...

