La scuola tra principi e scelte obbligate

Lo scontro istituzionale tra il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e i governatori delle Regioni è quanto di peggio potesse accadere alla scuola italiana. Come è possibile avere pareri discordi su una materia tanto drammatica, basata su dati scientifici, su numeri, quelli della diffusione del Covid, con la curva epidemiologica che non si piega? Come è ormai noto il governatore lombardo Attilio Fontana ha imposto l'obbligo della dad (ecco una nuova sigla che abbiamo imparato a conoscere in tempi di pandemia), ovvero della didattica a distanza, dal prossimo lunedì 26 ottobre. In Campania Vincenzo De Luca ha già disposto la chiusura di tutti gli istituti fino alla fine del mese. Fanno parte di due partiti ai lati opposti, ma il Covid non ha preferenze politiche, come è noto.

E' stato presentato questa mattina a Pescara il “Progetto scuola digitale non stop”, nel ... Il tutto è mirato a generare una socialità virtuale tra i minori e le loro famiglie, consentendo ...

Linea d'ombra arriva gratuitamente nelle case degli italiani

Tra le location di quest'anno c’è lo storico Giardino della Minervache ospiterà un laboratorio sull’audiovisivo finalizzato alla realizzazione di un documentario sulla Scuola Medica ...

