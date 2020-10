Il coprifuoco scatta anche in Calabria, scuole elementari e medie in presenza (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - scatta da lunedì 26 ottobre il coprifuoco in Calabria. La nuova ordinanza per contenere i contagi è stata firmata dal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, dopo l'allarme scattato in seguito all'alto numero di nuovi casi positivi (negli ultimi giorni ben oltre i 100) che nella regione sono particolarmente alti, anche rispetto alla prima ondata Covid. Cosa prevede l'ordinanza Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI -da lunedì 26 ottobre ilin. La nuova ordinanza per contenere i contagi è stata firmata dal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, dopo l'allarmeto in seguito all'alto numero di nuovi casi positivi (negli ultimi giorni ben oltre i 100) che nella regione sono particolarmente alti,rispetto alla prima ondata Covid. Cosa prevede l'ordinanza Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, ine con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in...

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - fanpage : 'Libertà! Libertà! Vogliamo la libertà perché della dittatura sanitaria ci siamo stufati'. Scatta il #coprifuoco e… - fanpage : A Milano scatta il coprifuoco: alle 23 locali chiusi e Navigli deserti - ZioKlint : RT @sono_farmaci: In Calabria scatta il #coprifuoco. Il coprifuoco NON È UNA MISURA SANITARIA. In Calabria governa l'opposizione. https:/… - GuiggianiR : Non posso nascondere il disagio di parlare su @SIENANEWS di #turismo – di eventi piacevoli e di destinazione amene… -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco scatta Scatta il coprifuoco: a Brescia serrande abbassate già alle 22.30 Giornale di Brescia Cronca meteo video: Monza, scatta il coprifuoco: strade deserte in una serata uggiosa

Scatta il coprifuoco a Monza: le strade deserte del centro cittadino in una serata uggiosa. Sono tuttora in corso piogge deboli legate a una perturbazione atlantica in transito. Sabato graduale miglio ...

In Calabria scatta la didattica a distanza ma solo per le superiori

Grazie all'intervento di Matteo Salvini, la sospensione delle attività scolastiche in Calabria riguarderà soltanto le scuole medie. La Regione, infatti, ...

Scatta il coprifuoco a Monza: le strade deserte del centro cittadino in una serata uggiosa. Sono tuttora in corso piogge deboli legate a una perturbazione atlantica in transito. Sabato graduale miglio ...Grazie all'intervento di Matteo Salvini, la sospensione delle attività scolastiche in Calabria riguarderà soltanto le scuole medie. La Regione, infatti, ...