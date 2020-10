F.1, GP Portogallo - Libere 2, Bottas si conferma il più veloce (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio del Portogallo, Valtteri Bottas si è confermato il più veloce in pista. Tuttavia, non è stata una sessione lineare: nella prima mezz'ora, i team hanno provato le gomme sperimentali della Pirelli, poi hanno girato pochissimo a causa di ben due bandiere rosse.I tempi non parlano. Guardando la classifica dei tempi, alle spalle di Bottas troviamo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc si è riconfermato in quarta posizione, davanti alla McLaren di Sainz e all'altra SF1000 di Sebastian Vettel. Settimo tempo per Gasly, sfortunato protagonista della prima interruzione con bandiera rossa.Motore Honda in fumo. Il cedimento della power unit Honda dellAlphaTauri ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella seconda sessione di provedel Gran Premio del, Valtterisi èto il piùin pista. Tuttavia, non è stata una sessione lineare: nella prima mezz'ora, i team hanno provato le gomme sperimentali della Pirelli, poi hanno girato pochissimo a causa di ben due bandiere rosse.I tempi non parlano. Guardando la classifica dei tempi, alle spalle ditroviamo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc si è rito in quarta posizione, davanti alla McLaren di Sainz e all'altra SF1000 di Sebastian Vettel. Settimo tempo per Gasly, sfortunato protagonista della prima interruzione con bandiera rossa.Motore Honda in fumo. Il cedimento della power unit Honda dellAlphaTauri ...

