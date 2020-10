David Luiz una gioia speciale: suo il gol più “vecchio” dell’Arsenal in Coppa degli ultimi 10 anni… (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Arsenal inizia la sua avventura in Europa League con una vittoria sul campo del Rapid Vienna. Dopo aver temuto che la gara potesse indirizzarsi in modo diverso a causa del vantaggio degli austriaci con Fountas, i Gunners hanno trovato la rete del pari con David Luiz e la sucessiva rete della vittoria firmata dal solito Aubameyang, entrato nella ripresa al posto di Nketiah. Ma è il gol del difensore brasiliano a far parlare e a far registrare un piccolo dato statistico davvero unico.David Luiz: il gol "più vecchio" da 10 annicaption id="attachment 1041003" align="alignnone" width="929" David Luiz (getty images)/captionIl gol del pareggio di David Luiz, con un'incornata da applausi, ha permesso al brasiliano di segnare un ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Arsenal inizia la sua avventura in Europa League con una vittoria sul campo del Rapid Vienna. Dopo aver temuto che la gara potesse indirizzarsi in modo diverso a causa del vantaggioaustriaci con Fountas, i Gunners hanno trovato la rete del pari cone la sucessiva rete della vittoria firmata dal solito Aubameyang, entrato nella ripresa al posto di Nketiah. Ma è il gol del difensore brasiliano a far parlare e a far registrare un piccolo dato statistico davvero unico.: il gol "più vecchio" da 10 annicaption id="attachment 1041003" align="alignnone" width="929"(getty images)/captionIl gol del pareggio di, con un'incornata da applausi, ha permesso al brasiliano di segnare un ...

ItaSportPress : David Luiz una gioia speciale: suo il gol più 'vecchio' dell'Arsenal in Coppa degli ultimi 10 anni... -… - Giu_8 : Una carta decente di David Luiz, grazie #fifa21 - PremierShowIT : L'Arsenal, con non poca fatica, riesce a prevalere sul Rapid: dopo l'erroraccio di Leno nella ripresa sono David Lu… - cardylove2000mh : David Luiz come può giocare a calcio nel 2020? - ClockEndItalia : Luiz vicino al gol: punizione di Cedric, cross, David impatta di testa a incrociare ma Strebinger è attento e para #UEL 15º -

Ultime Notizie dalla rete : David Luiz Rapid Vienna-Arsenal: i gunners vincono in Periodico Daily - Notizie Europa League, i risultati: ok Arsenal, Tottenham, Bayer, Benfica

I Gunners faticano ma vincono, il Benfica va sulle spalle di Nunez. Il Leverkusen ne fa sei, pari Real Sociedad. Cade in casa il PSV. Rangers ok.

Il Cluj vince in trasferta, facile 3-0 del Leicester con lo Zorya

Nel girone della Roma vince in trasferta anche il Cluj (0-2) sul Cska Sofia. Vittoria maturata nel secondo tempo per la squadra romena grazie alle reti di Rondon (53') e al rigore trasformato ...

I Gunners faticano ma vincono, il Benfica va sulle spalle di Nunez. Il Leverkusen ne fa sei, pari Real Sociedad. Cade in casa il PSV. Rangers ok.Nel girone della Roma vince in trasferta anche il Cluj (0-2) sul Cska Sofia. Vittoria maturata nel secondo tempo per la squadra romena grazie alle reti di Rondon (53') e al rigore trasformato ...