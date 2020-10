Daniele De Rossi a Propaganda Live: “Vignetta Mancini? Uno scivolone. Fidiamoci dei virologi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Mancini è scivolato su una buccia di banana, si è scusato prontamente. Ma il polverone mediatico è eccessivo. Non sono negazionista, mi trovo dalla parte opposto. Non ho studiato e mi fido dei virologi“. Lo ha dichiarato Daniele De Rossi ospite a Propaganda Live a proposito della vignetta pubblicata dal Ct Roberto Mancini sull’emergenza sanitaria in corso. Poi a proposito della polemica sull’invito del Premier Conte a Fedez e Ferragni di promuovere le misure di distanziamento e mascherina: “Non c’è nulla di male. Un 15enne ascolta più Fedez e Chiara Ferragni piuttosto che un virologo“. Poi sul suo futuro: “Sono un ex calciatore, papà a tempo pieno. Mi trovo bene in questa veste ma spero che non ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “è scivolato su una buccia di banana, si è scusato prontamente. Ma il polverone mediatico è eccessivo. Non sono negazionista, mi trovo dalla parte opposto. Non ho studiato e mi fido dei virologi“. Lo ha dichiaratoDeospite aa proposito della vignetta pubblicata dal Ct Robertosull’emergenza sanitaria in corso. Poi a proposito della polemica sull’invito del Premier Conte a Fedez e Ferragni di promuovere le misure di distanziamento e mascherina: “Non c’è nulla di male. Un 15enne ascolta più Fedez e Chiara Ferragni piuttosto che un virologo“. Poi sul suo futuro: “Sono un ex calciatore, papà a tempo pieno. Mi trovo bene in questa veste ma spero che non ...

