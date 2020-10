Covid, carica virale virus si è innalzata (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il virus ha aumentato la sua carica virale. Lo dicono gli ultimi dati registrati sui campioni di positivi. Secondo il virologo Francesco Broccolo, “La carica è anche più elevata, fino a 3 miliardi in soggetti fra 30 e 60 anni“. È dunque in forte crescita la carica virale (e cioè la contagiosità del virus). La carica virale è il numero di copie di materiale genetico del coronavirus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone. Prosegue il virologo, Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano: “Nell’80% dei casi positivi è ormai ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilha aumentato la sua. Lo dicono gli ultimi dati registrati sui campioni di positivi. Secondo il virologo Francesco Broccolo, “Laè anche più elevata, fino a 3 miliardi in soggetti fra 30 e 60 anni“. È dunque in forte crescita la(e cioè la contagiosità del). Laè il numero di copie di materiale genetico del coronapresenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone. Prosegue il virologo, Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano: “Nell’80% dei casi positivi è ormai ...

