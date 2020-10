Borat 2: Sacha Baron Cohen pubblica su Twitter un video a supporto di Rudolph Giuliani (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la notizia di una scena compromettente che coinvolgerebbe il politico e avvocato Rudolph Giuliani, inclusa nel sequel Borat 2 che debutterà oggi su Amazon Prime video, l’attore Sacha Baron Cohen è tornato nei panni del giornalista kazako Borat Sagdiyev in un breve video indirizzato all’ex sindaco di New York e attuale avvocato personale del presidente Donald Trump pubblicato poco prima del dibattito presidenziale finale. Borat 2 incastra Rudolph Giuliani con una scena compromettente Sono qui per difendere il sindaco americano Rudolph Giuliani. Quello che è stato un incontro sexy e innocente ... Leggi su cineblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la notizia di una scena compromettente che coinvolgerebbe il politico e avvocato, inclusa nel sequel2 che debutterà oggi su Amazon Prime, l’attoreè tornato nei panni del giornalista kazakoSagdiyev in un breveindirizzato all’ex sindaco di New York e attuale avvocato personale del presidente Donald Trumpto poco prima del dibattito presidenziale finale.2 incastracon una scena compromettente Sono qui per difendere il sindaco americano. Quello che è stato un incontro sexy e innocente ...

