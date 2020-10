Ballando, Elisa Isoardi pronta a tornare in pista dopo l’infortunio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano i problemi per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, una delle coppie più amate della nuova edizione di Ballando con le Stelle. dopo l’infortunio che ha colpito la conduttrice, i fan temevano che la sua esibizione di sabato sera sarebbe saltata. Ma le ultime notizie sono molto confortanti. Nelle scorse ore, le condizioni di Elisa Isoardi erano apparse molto peggiorate: già nella puntata della settimana passata aveva mostrato una vistosa fasciatura al piede, che però non le aveva impedito di ballare con il suo consueto entusiasmo. Ma nei giorni seguenti il dolore si era fatto sempre più intenso, tanto da costringerla ad una visita approfondita. Il risultato l’ha lasciata amareggiata, dal momento che le è stata fatta ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano i problemi pere Raimondo Todaro, una delle coppie più amate della nuova edizione dicon le Stelle.l’infortunio che ha colpito la conduttrice, i fan temevano che la sua esibizione di sabato sera sarebbe saltata. Ma le ultime notizie sono molto confortanti. Nelle scorse ore, le condizioni dierano apparse molto peggiorate: già nella puntata della settimana passata aveva mostrato una vistosa fasciatura al piede, che però non le aveva impedito di ballare con il suo consueto entusiasmo. Ma nei giorni seguenti il dolore si era fatto sempre più intenso, tanto da costringerla ad una visita approfondita. Il risultato l’ha lasciata amareggiata, dal momento che le è stata fatta ...

