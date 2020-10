Rai, 7 positivi: il programma rischia la chiusura, l’indiscrezione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un noto programma pomeridiano di Rai Uno rischia di essere sospeso a causa del Coronavirus. L’indiscrezione di Dagospia Fonte foto: FacebookSono tempi difficili questi, proprio per tutti. L’aumento dei contagi da Coronavirus sta costringendo il governo ad adattare misure sempre più stringenti per affrontare una situazione così complicata. Non solo scuole, negozi, palestre, bar e ristoranti si devono adattare alle circostanze, anche il mondo dello spettacolo deve far fronte ad una situazione critica che rischia di mettere in seria difficoltà molti programmi tv. Dagospia ha lanciato una bomba: il portale web ha rivelato che un noto programma di Rai Uno, in onda al pomeriggio, rischia di chiudere a causa di 7 positivi tra tecnici e ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un notopomeridiano di Rai Unodi essere sospeso a causa del Coronavirus. L’indiscrezione di Dagospia Fonte foto: FacebookSono tempi difficili questi, proprio per tutti. L’aumento dei contagi da Coronavirus sta costringendo il governo ad adattare misure sempre più stringenti per affrontare una situazione così complicata. Non solo scuole, negozi, palestre, bar e ristoranti si devono adattare alle circostanze, anche il mondo dello spettacolo deve far fronte ad una situazione critica chedi mettere in seria difficoltà molti programmi tv. Dagospia ha lanciato una bomba: il portale web ha rivelato che un notodi Rai Uno, in onda al pomeriggio,di chiudere a causa di 7tra tecnici e ...

