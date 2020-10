Quanti giorni mancano al lockdown, parola del "portavoce" di Conte: un inquietante Marco Travaglio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio circa il fatto che si stia viaggiando a ritmo spedito verso un secondo lockdown contro il coronavirus, quei dubbi vengono spazzati via dal portavoce de facto di Giuseppe Conte, ossia Marco Travaglio, il quale ha delineato il futuro del paese nel salottino di Lilli Gruber, a Otto Mezzo su La7, nella puntata di mercoledì 21 ottobre. Il direttore del Fatto Quotidiano, ha premesso: "Si cerca in tutti i modi di evitare il lockdown totale. Ciascuno deve fare la sua parte, altrimenti bisognerà chiudere". E ancora: "Servono i giusti comportamenti individuali, se a fine mese non si abbasserà la curva sarà inevitabile chiudere". Insomma, per Travagliano mancano otto giorni, giorno più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio circa il fatto che si stia viaggiando a ritmo spedito verso un secondocontro il coronavirus, quei dubbi vengono spazzati via dalde facto di Giuseppe, ossia, il quale ha delineato il futuro del paese nel salottino di Lilli Gruber, a Otto Mezzo su La7, nella puntata di mercoledì 21 ottobre. Il direttore del Fatto Quotidiano, ha premesso: "Si cerca in tutti i modi di evitare iltotale. Ciascuno deve fare la sua parte, altrimenti bisognerà chiudere". E ancora: "Servono i giusti comportamenti individuali, se a fine mese non si abbasserà la curva sarà inevitabile chiudere". Insomma, per Travaglianootto, giorno più ...

