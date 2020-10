Pietro Castellitto su I Predatori | “I vecchi sono in competizione con il loro tempo | i giovani con la storia”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervista a, regista, sceneggiatore e interprete del divertentissimo e dissacrante I: premiato a Venezia 77 per la miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti. Un uomo fuma al pontile di Ostia. Una donna fa entrare in casa un estraneo che dice di essere amico dei suoi figli. Una regista non riesce a fare il film che vorrebbe. Un medico fa il suo lavoro. Una famiglia festeggia un compleanno. Un assistente non riesce a farsi apprezzare dal professore universitario che venera. È difficile riassumere I, esordio alla regia di, anche sceneggiatore e interprete. Girato con sorprendente sicurezza per essere un'opera prima di un regista ventenne, interpretato in modo perfetto da un cast di altissimo livello (tra i protagonisti ...