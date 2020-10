Moda sostenibile e di impatto sociale: il Progetto Quid premiato alla Scala (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando è iniziata la loro storia, erano poche decine di dipendenti, soprattutto donne, tra Verona e dintorni. Attualmente, invece, sono poco meno di centocinquanta tra gli addetti alla produzione e i punti vendita in Italia, ma anche all’estero. Donne che provengono da situazioni difficili, con passati “forti” alle spalle, ma con una vita rinata proprio grazie a questa cooperativa che invece recupera scarti di stoffe e tessuti per farne capi di Moda. In primavera, quando le farmacie e le strutture medico-sanitarie non riuscivano a reperire mascherine, erano stati tra i primi a convertire parte della loro produzione per crearle. A tre anni di distanza dalla prima creazione, il Progetto Quid ha vinto il Cnmi Responsible Disruption Award nell’ambito dei Green Carpet Fashion ... Leggi su newsagent (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando è iniziata la loro storia, erano poche decine di dipendenti, soprattutto donne, tra Verona e dintorni. Attualmente, invece, sono poco meno di centocinquanta tra gli addettiproduzione e i punti vendita in Italia, ma anche all’estero. Donne che provengono da situazioni difficili, con passati “forti” alle spalle, ma con una vita rinata proprio grazie a questa cooperativa che invece recupera scarti di stoffe e tessuti per farne capi di. In primavera, quando le farmacie e le strutture medico-sanitarie non riuscivano a reperire mascherine, erano stati tra i primi a convertire parte della loro produzione per crearle. A tre anni di distanza dprima creazione, ilha vinto il Cnmi Responsible Disruption Award nell’ambito dei Green Carpet Fashion ...

SimminiLife : Grimcookies X Gucci - Una collaborazione di alta moda sostenibile, creata da un fantastico Content Creator! ??????????????… - LadyNews_ : Manifesto della #Moda sostenibile di Stella Mc Cartney: collezione in cotone bio - Boost_Heroes : RT @BHeroes_Italia: Ci promettono una moda completamente sostenibile. Sono gli Hero of the Day della tappa del roadshow dedicata a fashion… - BHeroes_Italia : Ci promettono una moda completamente sostenibile. Sono gli Hero of the Day della tappa del roadshow dedicata a fash… - Lover_benefit : Moda: futuro green, settore punta sulla sostenibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Moda sostenibile Moda sostenibile, Zalando: il 40% compra green (e c’entra anche il Covid) Corriere della Sera L’avatar che serve alla moda: così il digitale porta l’esperienza dal negozio a casa

Al quarto summit di Pitti Immagine sulle trasformazioni digitali le esperienze dei brand del lusso e delle start up, ma anche l’allarme sulla frenata degli investimenti causa Covid ...

Rivoluzioni green beauty e zero waste: è l’ora dei tubi e dei cosmetici naturali

Rivoluzione green beauty e zero waste: è l'ora del packaging sostenibile, fatto in plastica riciclata e riciclabile, vetro o cartone ...

Al quarto summit di Pitti Immagine sulle trasformazioni digitali le esperienze dei brand del lusso e delle start up, ma anche l’allarme sulla frenata degli investimenti causa Covid ...Rivoluzione green beauty e zero waste: è l'ora del packaging sostenibile, fatto in plastica riciclata e riciclabile, vetro o cartone ...