Migranti | naufragio a sud di Lampedusa | 5 dispersi | salvi in 15

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un barchino, con a bordo 20, è naufragato a sud di, in acque internazionali. Sono state tratte in salvo 15 persone da un peschereccio di Mazara che si trovava nelle vicinanze mentre ...

(ANSA) - AGRIGENTO, 22 OTT - Un barchino, con a bordo 20 persone è naufragato trenta miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali. Quindici naufraghi sono stati tratti in salvo da un ...Un barchino, con a bordo 20 migranti, è naufragato a sud di Lampedusa, in acque internazionali. Sono state tratte in salvo 15 persone da un peschereccio di Mazara che si trovava nelle vicinanze mentre ...