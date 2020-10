Keith Jarrett: “Dopo due ictus non sono più pianista, ero paralizzato” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ero paralizzato”. Keith Jarrett, uno dei pianisti jazz più celebrati al mondo, parla per la prima volta dopo due anni dei problemi di salute che lo hanno tenuto completamente lontano dalle scene: un doppio ictus che lo ha colpito nel 2018, lasciando parzialmente bloccata la parte sinistra del suo corpo. In un’intervista al ‘New York Times‘, in occasione dell’uscita della registrazione del suo concerto a Budapest del 2016, in uscita il 30 ottobre. L’ultima volta che Keith Jarrett si è esibito in pubblico, alla Carnegie Hall nel 2017, il suo rapporto con il pianoforte era l’ultima delle sue preoccupazioni. Avrebbe dovuto tornare alla Carnegie il marzo successivo per un altro di quei recital da solista che hanno creato la sua leggenda. Ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ero paralizzato”., uno dei pianisti jazz più celebrati al mondo, parla per la prima volta dopo due anni dei problemi di salute che lo hanno tenuto completamente lontano dalle scene: un doppioche lo ha colpito nel 2018, lasciando parzialmente bloccata la parte sinistra del suo corpo. In un’intervista al ‘New York Times‘, in occasione dell’uscita della registrazione del suo concerto a Budapest del 2016, in uscita il 30 ottobre. L’ultima volta chesi è esibito in pubblico, alla Carnegie Hall nel 2017, il suo rapporto con il pianoforte era l’ultima delle sue preoccupazioni. Avrebbe dovuto tornare alla Carnegie il marzo successivo per un altro di quei recital da solista che hanno creato la sua leggenda. Ma la ...

