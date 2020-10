Juventus | CR7 ancora positivo | Cristiano ha in testa la sfida contro Messi | i bianconeri sperano

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Ronaldo è risultatoal Covid 19 dopo essersi sottopostouna volta al tampone.La stampa iberica annuncia che l'attaccante portoghese dellaha effettuato un nuovo test ed è risultato nuovamente. A confermare il tutto il portale lusitano Correio da Manha. con lache ha preferito non commentare la situazione e si limiterà dunque a comunicare soltanto la futura negativizzazione di CR7.Spadafora: “Ronaldo? Ha violato il protocollo anti-Covid, ecco perchè”Ronaldo, trovatoal Covid-19 lo scorso 13 ottobre nel ritiro della nazionale impegnata in Nations League, dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone tra oggi e domani per tentare ...

Sport - l capitano bianconero dovrà stare fermo 10 giorni per infortunio muscolare. CR7 lavora in quarantena: domani primo tampone dopo la positività al . -- ...Cristiano Ronaldo è ancora positivo al coronavirus, il suo rientro in campo contro Verona o Barcellona è ancora fortemente in dubbio.