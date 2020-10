Inter 2 Borussia Mönchengladbach 2 | i top e i flop nerazzurri

(Di giovedì 22 ottobre 2020) I top e idiMönchengladbach, match della prima giornata di Champions League Solo un pareggio per l’nella prima giornata della Champions League contro i tedeschi delMönchengladbach: ecco i top e i. Lukaku domina: i top Buona partita in generale da parte di tutta la squadra, ma a spiccare su tutti ancora una volta è Romelu Lukaku. L’attaccante belga oltre a segnare le due retiista si immola per far salire i compagni di squadra. Buona partita anche per Christian Eriksen schierato titolare nel match del Meazza. Il danese si fa trovare dai compagni e li innesca con ottime giocate. Spreca qualche tiro di troppo, complice anche l’vento dei difensori avversari, ...

Inter : Benvenuti, @borussia! ???? #UCL - Inter : ?? | ALLENAMENTO Vigilia di @ChampionsLeague, tutte le foto dell'ultimo allenamento prima di #InterBorussia ??… - borussia : Buona sera, @Inter! ?? #UCL #InterBMG - Io52566611 : @realvarriale @Inter @borussia @realmadrid @Atalanta_BC diretur il suo Napoli ha avuto il leggerissimo vantaggio d… - Epalermo2020 : Inter-Gladbach, le pagelle: Perisic delude ancora, 5. Lautaro, ingresso da 7. Piace Thuram junior @gazzetta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Borussia

. MILANO (ITALPRESS) - La reazione che ci si aspettava dall'Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan non c'è stat ...Champions, pari per l'Inter, vittoria per l'Atalanta. Pareggio 2-2 per i nerazzurri contro il Borussia Mönchengladbach, vittoria 4-0 per la Dea in Danimarca ...