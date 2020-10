Funicolare di Chiaia | la comunicazione dell’Anm

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuova giornata di disagi per gli utenti del trasporto pubblico. Oggi, 22 ottobre, ladieffettua solo corse dirette. Lo comunica l’Anm tramite i suoi canali social. ⚠️🚋: effettua solo corse dirette. Ci scusiamo per il disagio. — Anm – Napoli (@anmnapoli) October 22, 2020 L'articolodi, ladell’Anm proviene da Anteprima24.it.

muoversincampan : Anm informa che la Funicolare di Chiaia effettua solo corse dirette. #anm #22ottobre #muoversincampania - anmnapoli : ???? Funicolare Chiaia: effettua solo corse dirette. Ci scusiamo per il disagio. - muoversincampan : Anm comunica che la Funicolare di Montesanto è tornata regolarmente attiva, la Funicolare di Chiaia effettua solo c… - MaxRibaudo : RT @rep_napoli: Covid, Positivo un dipendente Anm della funicolare di Chiaia - bioccolo : RT @rep_napoli: Covid, Positivo un dipendente Anm della funicolare di Chiaia -

Si tratta di un vero e proprio boom di contagi Covid quello scoppiato negli ultimi giorni in Anm. Numeri alla mano, riporta Il Mattino, ...Questa volta non si tratta di una epidemia di massa, di malati dell'ultima ora come è accaduto all'inizio di ottobre con 11 agenti di stazione della metro in malattia e 3 ...