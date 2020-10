Conte: “5 miliardi di euro per ulteriore ciclo di cassa integrazione” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese“. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera sul nuovo Dpcm. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese“. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera sul nuovo Dpcm.

