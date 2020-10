Campania, divieto di mobilità interprovinciale: ecco chi può spostarsi (Di giovedì 22 ottobre 2020) I cittadini residenti in altre regioni potranno raggiungere la Campania e spostarsi tra le province della regione. Lo fa sapere l’Unità di Crisi della regione Campania attraverso una nota stampa con cui chiarisce uno dei punti della nuova ordinanza firmata dal governatore campano, Vincenzo De Luca. Campania, divieto di mobilità interprovinciale: ecco chi può spostarsi … L'articolo Campania, divieto di mobilità interprovinciale: ecco chi può spostarsi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) I cittadini residenti in altre regioni potranno raggiungere latra le province della regione. Lo fa sapere l’Unità di Crisi della regioneattraverso una nota stampa con cui chiarisce uno dei punti della nuova ordinanza firmata dal governatore campano, Vincenzo De Luca.di mobilitàchi può… L'articolodi mobilitàchi puòTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania divieto Campania, spostamenti fuori provincia: consentiti per allenamenti competizioni

Con l’Ordinanza n.83 di oggi della Regione Campania è stato tra l’altro confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel ...

AGI - Nei giorni in cui l'Italia sembra tornare velocemente ai giorni più bui della prima ondata di contagi da Covid-19, potrebbe sembrare paradossale – o comunque superfluo – concentrare l'attenzione ...

