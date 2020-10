Beverly Hills, Tori Spelling durante la serie bullizzata per gli occhi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tori Spelling bullizzata (una brutta esperienza che è capitata anche al figlio Liam) e umiliata per i suoi occhi. E’ mai possibile, ebbene sì, stando a quanto racconta l’attrice su Instagram durante la serie che la rese famosa nel mondo per il suo ruolo di Donna Martin veniva bullizzata e criticata per il suo aspetto e in particolare per gli occhi grandi e sporgenti. In un lungo post su Instagram racconta quanto subito e spiega come la chiamassero “rana e occhi sporgenti” con continui attacchi di cyberbullismo. Beverly Hills 90210, nessuna seconda stagione per il revival. Lo sfogo di Tori Spelling “Odiavo i miei ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 22 ottobre 2020)(una brutta esperienza che è capitata anche al figlio Liam) e umiliata per i suoi. E’ mai possibile, ebbene sì, stando a quanto racconta l’attrice su Instagramlache la rese famosa nel mondo per il suo ruolo di Donna Martin venivae criticata per il suo aspetto e in particolare per gligrandi e sporgenti. In un lungo post su Instagram racconta quanto subito e spiega come la chiamassero “rana esporgenti” con continui attacchi di cyberbullismo.90210, nessuna seconda stagione per il revival. Lo sfogo di“Odiavo i miei ...

