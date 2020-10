“Benvenuta principessa”. Fiocco rosa ?! Papà vip per la prima volta ma a distanza: è ancora in isolamento (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una bellissima notizia per il celebre calciatore, che è diventato papà per la prima volta: “Benvenuta principessa” è stato il dolce messaggio. Una notizia stupenda che ha subito conquistato una pioggia di complimenti e auguri. Parliamo di due genitori d’eccezione: il papà è il giocatore dell’Inter, Milan Skriniar e la mamma la sua compagna, Barbora Hroncekova. Alla splendida bimba pare sia stato dato il nome di “Charlotte”. A dare l’annuncio della sua nascita è stato il calciatore, papà per la prima volta, attraverso un post pieno d’amore condiviso sul suo profilo Instagram. Ma spunta subito una brutta notizia per Milan Skriniar. Sembra infatti che il giocatore non abbia potuto ancora vedere la figlia o la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una bellissima notizia per il celebre calciatore, che è diventato papà per la: “Benvenuta principessa” è stato il dolce messaggio. Una notizia stupenda che ha subito conquistato una pioggia di complimenti e auguri. Parliamo di due genitori d’eccezione: il papà è il giocatore dell’Inter, Milan Skriniar e la mamma la sua compagna, Barbora Hroncekova. Alla splendida bimba pare sia stato dato il nome di “Charlotte”. A dare l’annuncio della sua nascita è stato il calciatore, papà per la, attraverso un post pieno d’amore condiviso sul suo profilo Instagram. Ma spunta subito una brutta notizia per Milan Skriniar. Sembra infatti che il giocatore non abbia potutovedere la figlia o la ...

