Tesla - Full Self-Driving, semaforo verde per la versione beta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lannuncio era nellaria ed è arrivato, come da prassi, da un cinguettio di Elon Musk: la Tesla ha introdotto un aggiornamento beta del Full Self-Driving, la versione più completa del software per la guida automatizzata in dote alle elettriche californiane. Questo avanzamento delle funzionalità dellAutopilot, ancora provvisorio, verrà inizialmente riservato a una cerchia ristretta di clienti: sono i cosiddetti Early Access, coinvolti dalla Casa in un programma specifico.Inizio prudente. "IL FSD sarà estremamente lento e cauto, come deve essere", ha scritto lad della Tesla nel suo tweet, quasi a voler rassicurare che il cambiamento avverrà in maniera dolce. Nei mesi scorsi, però, lo stesso Musk aveva speso parole forti nel ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lannuncio era nellaria ed è arrivato, come da prassi, da un cinguettio di Elon Musk: laha introdotto un aggiornamentodel, lapiù completa del software per la guida automatizzata in dote alle elettriche californiane. Questo avanzamento delle funzionalità dellAutopilot, ancora provvisorio, verrà inizialmente riservato a una cerchia ristretta di clienti: sono i cosiddetti Early Access, coinvolti dalla Casa in un programma specifico.Inizio prudente. "IL FSD sarà estremamente lento e cauto, come deve essere", ha scritto lad dellanel suo tweet, quasi a voler rassicurare che il cambiamento avverrà in maniera dolce. Nei mesi scorsi, però, lo stesso Musk aveva speso parole forti nel ...

AT181903_ : RT @giolongoo: Si chiama Full Self-Driving e #Tesla l’ha rilasciata in beta a pochissimi e selezionati utenti. Il sistema porta la guida a… - giolongoo : Si chiama Full Self-Driving e #Tesla l’ha rilasciata in beta a pochissimi e selezionati utenti. Il sistema porta l… - digitaliafm : - aubreymcfato : Uscita ieri la prima beta (ultra ristretta) del Full Self Driving di Tesla, quindi vera guida autonoma. Qui gira a… - AUTOilmensile : #Tesla FSD, Musk annuncia l'operatività del Full Self Driving ?? -