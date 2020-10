Sondaggi politici SWG | in crollo l’apprezzamento dl Reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)SWG, inl’apprezzamento dldiSolo il 24% degli italiani apprezza ildi. E’ una percentuale che è crollata nel tempo secondo gli ultimidi SWG.Segui Termometro Politico su Google News Nel 2016 i favorevoli erano la maggioranza assoluta, il 54%, nel 2019 erano scesi al 32%, cui è seguito un altro decremento. Ovviamente sono i pentastellati i più positivi, con il 63%, una percentuale peraltro non altissima per il partito che del RdC ha fatto una bandiera, che ritiene che sia utile, ma si scende al 22% tra i leghisti, al 19% tra gli elettori PD e al 17% tra quelli di Fratelli d’Italia. Anche tra coloro che ...

Sangreitaliana2 : RT @fanpage: Anche i pentastellati vogliono #Conte - iglimatija : Sondaggi politici elettorali oggi 21 ottobre 2020: quanto varrebbe oggi un partito di Di Maio? - nikysa73 : @luigidimaio Sono passati più di 50 minuti dalla pubblicazione e non arriva a 150 mi piace.. Vorrei sapere chi fa i… - lucianog : Forse non ci sarà la Caporetto dei sondaggisti e opinionisti politici che ci fu nella previsione del 2016 (quando l… - carlacasu : #Sondaggipolitici 21 ottobre 2020: gli italiani premiano #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Un ruolo fondamentale è giocato dal disagio sociale, conseguente non solo alle politiche di isolamento e la quarantena ... Nell’articolo si riportano anche i dati di un sondaggio condotto a giugno ...Se la prima fase della pandemia lo aveva proiettato molto in alto nel gradimento dell'opinione pubblica, ora, invece, il Premier Giuseppe Conte starebbe attraversando - in coincidenza con questa secon ...