Roma travel show | confermata la seconda edizione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ott. (Labitalia) - E' ora di ripartire e non solo per nuove mete: calendarizzata a Palazzo dei Congressi dell'Eur ladi Rts, in programma dal 19 al 21 febbraio 2021, un appuntamento internazionale nella capitale che si impegna a promuovere una rinascita della filiera turistica efficiente e sicura. Per il secondo anno, il Salone internazionale del turismo si pone quale punto di incontro e unione del turismo organizzato, coinvolgendo tutti gli attori, dalle associazioni di categoria e ai tour operator. La manifestazione, dedicata all'utente finale nata con l'obiettivo di promuovere il prodotto turistico nel suo insieme, ha registrato al suo debutto a inizio 2020 grande interesse da parte di pubblico e operatori, con la presenza di oltre 15 mila ...