Migranti, Oim: almeno 15 morti in un naufragio in Libia

Un naufragio "al largo delle coste di Sabratha, in Libia, ha provocato martedì almeno 15 vittime". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia, precisando che "cinq ...

Migranti, strage in mare: almeno 15 annegati al largo della costa libica

Almeno 15 migranti sono annegati avvenuto al largo della costa libica, all'altezza di Sabrata. I sopravvissuti sono stati tratti in salvo da pescatori. Sempre ieri, più di settanta profughi sono stati ...

Un naufragio "al largo delle coste di Sabratha, in Libia, ha provocato martedì almeno 15 vittime". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia, precisando che "cinq ...
Almeno 15 migranti sono annegati avvenuto al largo della costa libica, all'altezza di Sabrata. I sopravvissuti sono stati tratti in salvo da pescatori. Sempre ieri, più di settanta profughi sono stati ...