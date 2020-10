(Di mercoledì 21 ottobre 2020) () – Il Procuratore reggente di Caltanissetta Gabriele, chiede anche che “serve adesso mettere insieme tutto il patrimonio raccolto dalle Procure che hanno indagato” su Cosa nostra e sulle stragi mafiose. “Fino ad oggi – dice – siamo andati ognuno per conto proprio. Ma ognuno di noi è il custode di un patrimonio che difficilmente diventa comune”. Ecco perché bisogna “capitalizzare le conoscenze” messe insieme. “Abbiamo un patrimonio enorme – dice – e dobbiamo mettere in comune delle conoscenze che sono negli archivi di ciascuno di noi”.“Appena diecifa – ha detto ancora il magistrato – abbiamo messo il dito su una serie di depistaggi. E non è stato undepistaggio, è ...

zazoomblog : Mafia: pm Paci ‘Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi’-Adnkronos (2) - #Mafia: #‘Ergastolo… - TV7Benevento : Mafia: pm Paci, 'Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Mafia: pm Paci, 'Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi'/Adnkronos... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Paci

Il Tempo

Udienza poi rinviata a novembre per questioni tecniche. Paci, in un colloquio con l’Adnkronos, parla del processo terminato dopo più di due anni e mezzi con la condanna al carcere a vita per Matteo ...di Elvira Terranova Il boss latitante Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Bors ...