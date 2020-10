LIVE – Palermo-Turris | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alle 15:00 di mercoledì 21 ottobre ilospiterà laal Barbera in occasione della sesta giornata delC di. C’è grande attesa per il fischio d’inizio di questa partita con i rosanero ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Sei gol subiti e uno solo fatto per ilche cerca la vittoria per invertire la rotta in una stagione fin qui deludente. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA(Ore 15:00)