Italia U21: ufficiale la data del recupero con l’Islanda (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è la data del recupero della gara tra Islanda e Italia Under 21: la partita venne rinviata a causa dei casi di Coronavirus tra gli azzurrini La FIGC ha reso nota la data del recupero della gara tra Islanda e Italia Under 21. Ecco la nota ufficiale. «Si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik il match tra le Nazionali Under 21 di Islanda e Italia, gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo in programma lo scorso 9 ottobre e rinviata dalla UEFA dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione dell’Italia di mettersi in quarantena. Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano infatti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è ladeldella gara tra Islanda eUnder 21: la partita venne rinviata a causa dei casi di Coronavirus tra gli azzurrini La FIGC ha reso nota ladeldella gara tra Islanda eUnder 21. Ecco la nota. «Si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik il match tra le Nazionali Under 21 di Islanda e, gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo in programma lo scorso 9 ottobre e rinviata dalla UEFA dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione dell’di mettersi in quarantena. Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano infatti ...

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? L’Italia vola con #Sottil e #Cutrone: gli #Azzurrini battono l’Irlanda ????, l’Europeo è più vicino! La… - ROI05841958 : @iamnandissimo @CalcioFinanza Islanda Italia U21 è stata rimandata dalla UEFA, perché 'l'ASL' locale - quella di Re… - Marco19264 : @IlGiannon @ZZiliani @capuanogio e il soggetto è OBBLIGATO alla quarantena, ripeto come successo per l'Italia U21 i… - Marco19264 : @IlGiannon @ZZiliani @capuanogio Aspetta provo ad essere più chiaro a prescindere dal calcio, se arriva una persona… - RaiSport : Mese di #novembre impegnativo per gli azzurri di #Nicolato #Calcio #Euro2021 #Under21 ?? Leggi la notizia?? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21 Italia U21-Irlanda U21 2-0: decisivi i gol di Sottil e Cutrone Corriere dello Sport Calcio, sì agli allenamenti ma «senza contatto» e stop alle partite. Dilettanti mandati allo sbaraglio

Allenamenti per il calcio giovanile ma solo in forma individuale e niente partite. Eppoi, una settimana per palestre e piscine per adeguarsi alle disposizioni di sicurezza. La mattina successiva alla ...

Coronavirus, un positivo nel Crotone: Dragus è 'lievemente sintomatico'

Il giocatore è rientrato Italia dopo gli impegni con la Nazionale U21 della Romania . Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù. Il comunicato del Crotone 'Il Football Club Crotone comun ...

Allenamenti per il calcio giovanile ma solo in forma individuale e niente partite. Eppoi, una settimana per palestre e piscine per adeguarsi alle disposizioni di sicurezza. La mattina successiva alla ...Il giocatore è rientrato Italia dopo gli impegni con la Nazionale U21 della Romania . Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù. Il comunicato del Crotone 'Il Football Club Crotone comun ...