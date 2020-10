I due candidati governatori dello Utah hanno fatto uno spot insieme contro l’odio politico

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) https://youtu.be/UaXPQWpkiIo In un panoramaamericano sempre più divisivo – in cui persino il presidente degli Stati Uniti intrattiene rapporti ambigui con gruppi dediti alla violenza estremista e insulta senza mezzi termini buona parte del paese – il segnale lanciato daialla carica di governatoreè forte: Spencer Cox, attuale vicegovernatore e candidato repubblicano al prossimo Election Day del 3 novembre, e Christopher Peterson, il suo sfidante democratico, sono apparsiin unoelettorale per stabilire un principio forse banale, ma di certo oggi inascoltato: “Possiamo anche essere in disaccordo senza odiarci”. Nel video diffuso su Twitter Cox e Peterson sono in piedi uno accanto all’altro, e ...