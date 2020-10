Grande Fratello Vip, parla Amedeo Goria: "Mia figlia Guenda mi fa soffrire, è bipolare" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda replica alle dichiarazioni della figlia al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre direplica alle dichiarazioni dellaalVip.

