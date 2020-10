Giulia Cavaglià seno sospetto | L’ex di Uomini e Donne ricorre alla chirurgia?

Leggi su giornal

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)Cavaglià durante i giorni scorsi ha caricato sulle sue storie Instagram una foto molto importante che ha lanciato ilverso ildell’ex tronista. Negli ultimi mesi abbiamo visto più voltealle prese con i tantissimi gossip che giravano sulla fine della sua storia d’amore con Francesco Sole dove, entrambi non hanno mai voluto rivelare il reale motivo della loro scelta. Nonostante l’ex tronista disia molto legatasua privacy soprattutto in ambito sentimentale, durante le settimane scorse alcune rose rosse anonime hanno riaperto ildi un palese ritorno di fiamma. Proprio in quel momentoCavaglià ha così confessato la fine della sua ...