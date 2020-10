Giro d’Italia 2020, cancellato l’Izoard! La Corsa Rosa non può passare da Briançon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 non passerà dall’Izoard. Ora è davvero ufficiale. La 20ma tappa, in programma sabato 24 ottobre, prevedeva la durissima salita francese, ma il Comune di Briançon ha vietato il passaggio della carovana a causa del nuovo decreto transalpino che impedisce l’assembramento di più di sei persone. La durissima frazione alpina, che prevede anche il Colle dell’Agnello e l’arrivo a Sestriere, è già in fortissimo dubbio a causa del maltempo, la possibilità di una perturbazione nevosa sta mettendo a serio rischio questa frazione, tanto che si sta già pensando di adottare il piano C (doppia salita del Sestriere). Una decisione ufficiale verrà presa nella mattinata di domani, ma intanto è già sicuro che la Corsa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ild’Italianon passerà dall’Izoard. Ora è davvero ufficiale. La 20ma tappa, in programma sabato 24 ottobre, prevedeva la durissima salita francese, ma il Comune di Briançon ha vietato il passaggio della carovana a causa del nuovo decreto transalpino che impedisce l’assembramento di più di sei persone. La durissima frazione alpina, che prevede anche il Colle dell’Agnello e l’arrivo a Sestriere, è già in fortissimo dubbio a causa del maltempo, la possibilità di una perturbazione nevosa sta mettendo a serio rischio questa frazione, tanto che si sta già pensando di adottare il piano C (doppia salita del Sestriere). Una decisione ufficiale verrà presa nella mattinata di domani, ma intanto è già sicuro che la...

