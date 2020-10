Ghost of Tsushima 2 è in via di sviluppo? Sucker Punch alla ricerca di uno scrittore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo quanto trapelato in rete Ghost of Tsushima 2 sarebbe in via di sviluppo. Lo studio Sucker Punch è alla ricerca di un narrative designer che sappia scrivere storie ispirate al Giappone feudale.Attraverso il sito web ufficiale, lo studio afferma di essere alla ricerca di questa figura che sappia "scrivere storie ambientate nel Giappone feudale" e che la conoscenza di quel periodo sarà un vantaggio per chi desidera candidarsi. Se queste sono le premesse allora probabilmente Sucker Punch è al lavoro su un potenziale sequel del titolo tanto amato dai fan.Oltre a questi requisiti, l'offerta di lavoro dello studio di sviluppo menziona la capacità di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo quanto trapelato in reteof2 sarebbe in via di. Lo studiodi un narrative designer che sappia scrivere storie ispirate al Giappone feudale.Attraverso il sito web ufficiale, lo studio afferma di esseredi questa figura che sappia "scrivere storie ambientate nel Giappone feudale" e che la conoscenza di quel periodo sarà un vantaggio per chi desidera candidarsi. Se queste sono le premesse allora probabilmenteè al lavoro su un potenziale sequel del titolo tanto amato dai fan.Oltre a questi requisiti, l'offerta di lavoro dello studio dimenziona la capacità di ...

