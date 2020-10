GF Vip | Francesco Oppini a Zorzi | “Se vuoi ti schiaccio i punti neri”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Problemi di pelle grassa? Da oggi c’è unin più pronto a risolvere i vostri problemi antiestetici, con priorità massima per tutte le persone che si chiamano Tommaso. La “coppia di fatto” al Grande Fratello Vip 5 composta dae Tommasosta continuando a regalare perle di grande saggezza, non ultima quella suini neri. Alzi la mano chi di voi non ne ha mai sofferto: ecco, siete in buona compagnia, perché anche il noto influencer sembrerebbe esserne affetto, anche in modo più o meno serio stando alla preoccupazione del figlio di Alba Parietti. La scenetta trash die Tommaso Dopo un momentaneo allontanamento, a seguito dello scherzo – che poi tanto scherzo non era – di una settimana ...