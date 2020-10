Consulta, serve una legge per i figli di due mamme (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale - all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente - non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale”. A sottolinearlo è la Consulta, che quindi rimanda al legislatore la decisione di stabilire se due donne possano essere registrate all’anagrafe come madri di un bambino nato in Italia ma concepito all’estero con la fecondazione eterologa.In questo modo la Consulta, oltre a sollecitare l’intervento del Parlamento su un “tema eticamente sensibile”, ha reputato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale - all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente - non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale”. A sottolinearlo è la, che quindi rimanda al legislatore la decisione di stabilire se due donne possano essere registrate all’anagrafe come madri di un bambino nato in Italia ma concepito all’estero con la fecondazione eterologa.In questo modo la, oltre a sollecitare l’intervento del Parlamento su un “tema eticamente sensibile”, ha reputato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di ...

La Consulta invita il legislatore a legiferare sul tema delle coppie formate da due mamme con figli. In particolare lo fa dichiarando inammissibile il ricorso del tribunale di Venezia sul caso di due ...

Vengono ritenute inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia e viene richiesto l'intervento del Parlamento su "un tema sensibile" ...

La Consulta invita il legislatore a legiferare sul tema delle coppie formate da due mamme con figli. In particolare lo fa dichiarando inammissibile il ricorso del tribunale di Venezia sul caso di due ...Vengono ritenute inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia e viene richiesto l'intervento del Parlamento su "un tema sensibile" ...