Chiara Ferragni, appello social dopo l'invito del premier Conte: "La mascherina fa la differenza" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) dopo Fedez tocca a Chiara Ferragni. Il rapper aveva lanciato un appello sui social a usare la mascherina e aveva raccontato che era stato il premier Giuseppe Conte a chiedere a lui e alla moglie di sensibilizzare i giovani. Così puntale è arrivato anche l'invito dell'influencer con più di 21 milioni di follower: "Siamo in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore. Fa la differenza". "Per me – aggiunge Chiara nelle storie di Instgaram – essere un personaggio pubblico con molto seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le ...

