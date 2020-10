Teatro Studio Krypton presenta «RespirArea. Incursioni artistiche nei Luoghi Comuni»

(Di martedì 20 ottobre 2020) Quattro artisti per quattrodell’area metropolitana: Fiesole, Sesto Fiorentino, Scandicci e Impruneta

Saranno questi 8 giovani artisti a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per arrivare fino a venerdì ... dalla presenza di un ospite “amico”, un personaggio che sarà in studio a raccontare “il ...FIRENZE – Da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre a Fiesole, Sesto Fiorentino, Scandicci e Impruneta c’è RespirArea, progetto che Teatro Studio Krypton ha ideato per la Città Metropolitana. Il tutto si s ...