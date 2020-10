Repubblica: De Laurentiis è sicuro di ribaltare la sentenza in secondo grado (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Napoli è pronto a rispondere alla sentenza del giudice Masteandrea che le ha assegnato la sconfitta a tavolino contro la Juve, ma come riporta Repubblica, ha preferito aspettare per poter visionare tutti gli atti prima di presentare il ricorso. Il presidente De Laurentiis non ha timore, è convinto di vincere in secondo grado Il presidente De Laurentiis è convinto di ribaltare il giudizio in secondo grado davanti alla Corte Sportiva d’Appello. Il ricorso è ormai pronto: il Napoli lo ha preannunciato venerdì in modo da ricevere gli atti ufficiali del giudice sportivo Mastandrea. L’obiettivo è visionare il dossier della Procura Federale che due settimane fa ha fatto visita al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Napoli è pronto a rispondere alladel giudice Masteandrea che le ha assegnato la sconfitta a tavolino contro la Juve, ma come riporta, ha preferito aspettare per poter visionare tutti gli atti prima di presentare il ricorso. Il presidente Denon ha timore, è convinto di vincere inIl presidente Deè convinto diil giudizio indavanti alla Corte Sportiva d’Appello. Il ricorso è ormai pronto: il Napoli lo ha preannunciato venerdì in modo da ricevere gli atti ufficiali del giudice sportivo Mastandrea. L’obiettivo è visionare il dossier della Procura Federale che due settimane fa ha fatto visita al ...

napolista : Repubblica: #DeLaurentiis è sicuro di ribaltare la sentenza in secondo grado - ilNapolista - vvlnapoli : De Laurentiis: “Grandissimo Napoli, peccato non aver potutto incontrare la Juventus”: E Gattuso: 'Sono inc... nero,… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Repubblica NA - Caso Juventus: De Laurentiis reagisca con i migliori giuristi - TUTTOJUVE_COM : Repubblica NA - Caso Juventus: De Laurentiis reagisca con i migliori giuristi -