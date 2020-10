Reddito di cittadinanza: decurtazione per cifre non spese. Quando scatta (Di martedì 20 ottobre 2020) È scritto nelle norme in tema di Reddito di cittadinanza: se il destinatario di tale misura di sostegno contro la disoccupazione, non spende il denaro accreditato sulla RdC card, ovvero la carta prepagata in cui viene inserito materialmente l’importo del Reddito, scatta la decurtazione dello stesso. In altre parole, allo Stato è riconosciuto il diritto di riprendersi nel mese successivo quanto non speso o prelevato, e ciò fino al 20% del Reddito non consumato. Vediamo più nel dettaglio questo meccanismo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di trasformare i tribunali in aule di scuola, così come previsto nel decreto Rilancio, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Reddito di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) È scritto nelle norme in tema didi: se il destinatario di tale misura di sostegno contro la disoccupazione, non spende il denaro accreditato sulla RdC card, ovvero la carta prepagata in cui viene inserito materialmente l’importo delladello stesso. In altre parole, allo Stato è riconosciuto il diritto di riprendersi nel mese successivo quanto non speso o prelevato, e ciò fino al 20% delnon consumato. Vediamo più nel dettaglio questo meccanismo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di trasformare i tribunali in aule di scuola, così come previsto nel decreto Rilancio, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsdi ...

