Naso all'insù per il picco delle Orionidi: i detriti della cometa di Halley generano lo spettacolo delle stelle cadenti (Di martedì 20 ottobre 2020) Uscendo fuori prima dell'alba in questi giorni, avremo la possibilità di osservare detriti cosmici in grado di produrre un imperdibile spettacolo celeste. I detriti lasciati nello spazio dalla famosa cometa di Halley generano lo sciame meteorico delle Orionidi. Il 2020 è un anno eccellente per osservare lo spettacolo delle stelle cadenti, poiché la luna sarà una sottile falce crescente e sarà tramontata alle 21:30 locali oggi, la notte del picco, eliminando così dal cielo una fonte di inquinamento luminoso naturale che altrimenti renderebbe difficile la vista ...

