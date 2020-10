Matrimonio a Prima Vista non va in onda e scappa da Temptation Island (Di martedì 20 ottobre 2020) Matrimonio a Prima Vista non va in onda oggi, 20 ottobre, e scappa da Temptation Island 2020. Colpo di scena nella programmazione di Real Time che rimanda la puntata di questa sera del suo reality show in cui tre coppie di sconosciuti si sono sposate per poi volare in viaggio di nozze. Proprio questa sera il pubblico avrebbe dovuto assistere al ritorno dei protagonisti alla vita di tutti i giorni ma qualcosa è cambiato in corsa e tutto per via di Canale5 e dell’anticipo a oggi del finale di Temptation Island 2020. Le coppie del reality sui sentimenti di Canale5 si diranno addio (oppure no) all’ultimo falò di confronto e dopo gli ascolti record della scorsa settimana, questa sera sicuramente il risultato non ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)non va inoggi, 20 ottobre, eda2020. Colpo di scena nella programmazione di Real Time che rimanda la puntata di questa sera del suo reality show in cui tre coppie di sconosciuti si sono sposate per poi volare in viaggio di nozze. Proprio questa sera il pubblico avrebbe dovuto assistere al ritorno dei protagonisti alla vita di tutti i giorni ma qualcosa è cambiato in corsa e tutto per via di Canale5 e dell’anticipo a oggi del finale di2020. Le coppie del reality sui sentimenti di Canale5 si diranno addio (oppure no) all’ultimo falò di confronto e dopo gli ascolti record della scorsa settimana, questa sera sicuramente il risultato non ...

